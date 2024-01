Terrore a Bastia | armato di coltelli aggredisce il fratello e la madre Arrestato

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Assisi, 24 gennaio 2024 - Lite in famiglia asfociata in un arresto. A finire in manette un trentottenne chedi dueda cucinal'anzianae il, ferendo quest'ultimo al volto. Solo l’intervento di un conoscente – che nel frattempo era intervenuto per contenere e disarmare l’uomo – aveva impedito che la situazione degenerasse. La vittima ha poi riferito che, da tempo, lui e la, erano vittime delle violenze e delle aggressioni verbali e fisiche del, dedito all’abuso di sostanze alcoliche. L'uomo, italiano, classe 1985, era gravato da numerosi precedenti di polizia e da un divieto di avvicinamento nei confronti della ex moglie. Nonostante la presenza della Polizia ha continuato ad inveire ...