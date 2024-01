Terra Amara anticipazioni oggi | Hakan il salvatore scagiona Zuleyha evitandole la galera!

Terra Amara è un appuntamento quotidiano per il pubblico di Canale 5, in onda dal lunedì al sabato alle 14.10, la domenica e il giovedì in prima serata alle 21.30 circa. Negli appuntamenti pomeridiani ...Tra Mehmet e Fikret non correrà buon sangue e ogni occasione sarà buona per litigare. Lutfiye finirà in ospedale a causa di un malore dopo aver ricevuto la telefonata di Huseyn. La donna sarà ...Al di fuori di qualche scenetta recitata alla turca (nel senso di “Terra Amara”), nella (non) coppia si è instaurato il feeling che potrebbe generarsi tra un termosifone e un tostapane guasti. Quando ...