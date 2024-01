Ternana | metti la Corazza In arrivo il giovane laterale

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) di Massimo Ciaccolini TERNI Sono giorni caldi per il calciomercato della, che dopo la cessione di Salim Diakite al Palermo e quella sempre più vicina di Valerio Mantovani all’Ascoli, deve necessariamente integrare il proprio organico. Nel mirino di Stefano Capozucca ci sono i difensori Marco Bonfanti (2003) dell’Atalanta e Marco Pellegrino (2002) del Milan, mentre è stato già definito col Bologna il trasferimento a Terni delTommaso(2004, foto in alto a sinistra), idoneo per entrambe le fasce, che si potrà concretizzare non appena il club emiliano riceverà dallo Spezia Kelvin Amian (1998). La, inoltre, valuta la cessione del centrocampista Gregorio Luperini (foto in alto a destra) che il tecnico Fabrizio Castori vorrebbe all’Ascoli, e per sostituire il calciatore toscano ha puntato ...