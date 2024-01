Tentata rapina sventata da un cliente

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Sono stati momenti di paura all’interno di una sala slot a Gallarate, presa di mira da due malviventi. È accaduto nella tarda serata di lunedì il blitz nel locale situato in prossimità del centro storico, dove itori puntavano ai contanti. Non sono però riusciti a fuggire con il bottino, grazie al pronto intervento dei carabinieri di Gallarate. Due ragazzi di origine marocchina di 29 e 26 anni sono accusati diaggravata e lesioni personali. I due hanno cercato di prendere soldi dalla cassa, ma il cassiere se n’è accorto e ne è nata una baruffa. Usciti dal locale, i due hanno aggredito unche stava chiamando il 112. Il quarantasettenne è rimasto leggermente ferito ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Gallarate per essere medicato. Grazie alla sua telefonata al 112 ...