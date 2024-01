Tennis | Australian Open Medvedev in semifinale

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il russo sfiderà uno fra Alcaraz e Zverev MELBOURNE (AUSTRALIA) - Per la terza volta in carriera Daniilapproda nelle semifinali degli. Il russo, terza testa di serie, ha sconfitto in quasi quattro ore di gioco Hubert Hurkacz, numero 9 del seeding, per 7-6(4) 2-6 6-3 5-7 6-4

Si apre il quartetto di giornate decisive agli Australian Open. Dopo il cambio di programmazione avvenuto negli ultimi anni, le semifinali femminili hanno finalmente il loro spot in sessione serale, c ...Colpo di scena agli Australian Open dove, negli ottavi di finale, è terminata l'avventura di Elina Svitolina, costretta ad abbandonare il match contro Linda… Leggi ...Prosegue il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che volano in semifinale nel tabellone del doppio maschile. Al terzo Slam come coppia il bolognese ed il torinese hanno battuto nei quarti per ...