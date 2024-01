Tennis | Australian Open Doppio | Bolelli-Vavassori in semifinale

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) I due azzurri se la vedranno con i tedeschi Hanfmann e Koepfer MELBOURNE (AUSTRALIA) - Continua la marcia di Simonee Andreanel tabellone delall'. Al terzo Slam come coppia il bolognese ed il torinese hanno conquistato per la prima volta un posto in semifina