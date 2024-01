Teatro Antei | “Una notte a Broadway” omaggio ai più grandi musical

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Arezzo, 24 gennaio 2024 – Prosegue la stagione deldegliorganizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pratovecchio Stia. Sabato 27 gennaio (ore 21.00) è in programma Unae dell’Orchestra da Camera Fiorentina ai piùdi tutti i tempi, daiclassici ai successi cinematografici degli ultimi anni. Dalle misteriose e romantiche atmosfere de Il Fantasma dell’Opera alle toccanti note de Les Miserablés, dalle sonorità più jazz di La La Land alle coinvolgenti musiche di classici intramontabili come Grease e Mamma mia!. Nella formazione di orchestra d’archi, tastiera, percussioni e quartetto di voci vengono omaggiatiautori del ...

Uno spaccato di vita reale in cui tutti gli spettatori (anche i single!) non possono fare a meno di immedesimarsi (247.libero)

Arezzo, 24 gennaio 2024 – Prosegue la stagione del Teatro degli Antei organizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pratovecchio Stia. Sabato 27 gennaio (ore 21.00) è in programma Un ...Info e biglietti Pratovecchio - Si chiude domenica 21 gennaio la Rassegna di Teatro per ragazze e ragazzi “Antei delle meraviglie” curata da Nata Teatro in collaborazione con il Comune di Pratovecchio ...Si chiude oggi domenica 21 gennaio la Rassegna di Teatro per ragazze e ragazzi "Antei delle meraviglie" curata da ...