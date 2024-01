Taxi | in Veneto il censimento risale al 2016

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ed evidenzia che ci sono 703 auto bianche attive in regione, su una popolazione di 4,8 milioni di persone. Molti di più gli Ncc. Continua l'inchiesta di Wired su

Sulla base di questi elementi, ormai quasi vent'anni fa la Regione arrivò a stabilire che potevano essere emesse 811 licenze taxi e 2.883 per gli Ncc. Alla data dell'ultima ricognizione, ovvero il ...Tre giorni di convegno dal 24 al 26 gennaio all’M9 a Mestre con istituzioni, forze dell’ordine, categorie, sindacati ed esperti con la partnership del Gruppo ...Verona, a bordo del nuovo servizio di Atv per far fronte alla carenza di autisti ...