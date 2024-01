Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Mehdisi avvicina sempre di più al. Nelle ultime ore c’è stato un, spiega tutto Luca Marchetti su Sky Sport.importantisulla trattativa trae Mehdi. Oggi gli intermediari del calciatore sono stati in sede, precisamente a Viale della Liberazione. Questo, anche se interlocutorio e senza nessuna firma, avvicina seriamente l’attaccante al club nerazzurro.ha il contratto in scadenza a giugno del 2024 con il Porto e sicuramente lascerà la sua attuale squadra. Appena finita la Coppa d’Asia potrebbero esserci aggiornamenti decisivi per la chiusura dell’operazione a parametro zero. Inter-News - Ultime notizie e ...