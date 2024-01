Taranto | scoperti 17 lavoratori in nero e 3 irregolari | multe a 8 datori

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), 24 gen. – (Adnkronos) – Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle della Compagnia di Manduria, in provincia di, hanno individuato in vari esercizi commerciali, 17‘in’ e 3 ‘’. Le attività ispettive hanno interessato i comuni di Manduria, Lizzano, Sava e San Marzano di San Giuseppe. Le violazioni riscontrate dai finanzieri hanno interessato varie tipologie di attività commerciali. La Guardia di finanza ha multato 8di lavoro per l?utilizzo di manodopera ine irregolare e, in un caso specifico, è stato richiesto all’Ispettorato territoriale del lavoro di emettere un provvedimento di sospensione dell?attività dell?impresa. L'articolo CalcioWeb.

