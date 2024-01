Tajani | sosteniamo proposta del Libano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) 19.05 Il ministro degli Esteriche ha avuto un incontro con il primo ministro libanese Najib Mikati a Beirut, ribadisce "il sostegno ad ogni azione del governo libanese per evitare l'allargamento del conflitto attualmente in corso a Gaza alla regione libanese". "Ho confermato al premier Mikati l'impegno del Governo italiano per ogni possibile negoziato per l'attuazione della risoluzione Onu 1701 che prevede l'assenza di uomini armati e materiali bellici,ad esclusione dell'esercito libanese,al confine trae Israele"

Nella riunione di oggi, in un formato fortemente sostenuto dal Ministro degli Esteri Tajani, abbiamo approfondito le azioni che le nostre Ambasciate possono svolgere per sostenere il percorso europeo ...sosteniamo la proposta statunitense di allontanare il confine di circa 7-8 chilometri per evitare qualsiasi tensione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti a ...Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in visita a Beirut, in Libano. «Sosteniamo con grande impegno la proposta di allargare la distanza tra Hezbollah e Israele, sosteniamo la proposta ...