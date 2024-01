Tajani fa dietrofront | potrebbe candidarsi alle Europee

L'associazione AnimaMundi, da tempo, si occupa di trovare soluzioni per sconfiggere le malattie genetiche rare, trattenendo in Basilicata i giovani ricercatori evitando la fuga dei cervelli ...Escludo un passo indietro, c’è da lavorare insieme”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ai microfoni di Radio24.Oggi "insieme a tante ragazze e ragazzi siamo scesi in piazza, sotto il ministero della Salute, per denunciare i tagli del governo al ...