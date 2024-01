Tajani | Bardi e Cirio ottime candidature | Fi li difende

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "Va bene discutere e confrontarsi ma non è questione di sventolare le bandierine ma fare le scelte migliori.sonoe quando ci sono presidenti bravi li difendiamo, quindi per quanto mi riguardasono candidati". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioa Start su Sky tg24 sullealle regionali.

TORINO (ITALPRESS) – “Per quanto ci riguarda non esiste ipotesi alternativa . Cirio e Bardi sono i migliori candidati per vincere perchè hanno ... (iltempo)

quindi per quanto mi riguarda Bardi e Cirio sono candidati". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Start su Sky tg24 sulle candidature alle regionali.Salvate il soldato Tajani, con le sue truppe. L’ordine non scritto, né formale, ma chiaro, Giorgia Meloni pare averlo impartito col debito anticipo ai suoi, consapevole del rischio che l’avanzata frat ...«Dobbiamo trovare i candidati eccellenti: Bardi è un eccellente presidente di regione, come lo è Alberto Cirio in Piemonte». Antonio Tajani (nel tondo) è ormai da giorni impegnato nell'operazione di ...