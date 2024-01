Su Change it una petizione contro il legale di Filippo Turetta non può insegnare nell' ate

Leggi su agi

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) AGI - Giovanni Caruso, avvocato e professore di Diritto Penale all'Università di Padova, deve lasciare la difesa diperchè Giulia Cecchettin, vittima dell'omicidio di cui è reo confesso il giovane, studiava'ateneo in cui insegna. Lo chiedono 163 persone che hanno firmato unalanciata su.org da una dipendente del Ministero della Cultura. Contattato dall'AGI, Caruso ha fatto sapere di non voler commentare la notizia. Questo il testo dell'appello che ha raggiunto 163 firme e si pone l'obbiettivo di 200. "L'Università di Padova, attraverso la sua rettrice e in numerose forme, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Giulia Cecchettin, laureanda dell'ateneo, e si è schieratala violenza sulle donne. Solo a parole, però, perchè nei fatti ...