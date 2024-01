Stupri | abusi | violenze | l’orrore degli ostaggi a Gaza

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “L’ho visto con i miei occhi. Mi sentivo come se le ragazze in cattività fossero le mie figlie. I terroristi portano vestiti inappropriati, vestiti per bambole e trasformavano le ragazze nelle loro bambole. Bambole legate a una corda con cui puoi fare quello che vuoi, quando vuoi. Non riesco a respirare, non riesco a gestirlo, è troppo difficile. Sono passati quasi quattro mesi e loro sono ancora lì. E io sono ancora lì. Il mio corpo è lì. Anche i ragazzi subiscono, oltre a ciò che passano le ragazze. Gli uomini non restano incinti, ma sono comunque burattini legati a una corda. Sono seduti in cattività, non hanno fatto nulla di sbagliato! Non abbiamo il diritto di rimanere zitti, anzi, dobbiamo urlare per loro. In questo momento c’è qualcuno che viene violentata o violentato in un tunnel”. Questa è la traduzione di uno stralcio della testimonianza di Aviva ...