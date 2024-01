Striscioni | fischi | tanta rena e urla | Dobbiamo rubare per mangiare?

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "Non gliene frega niente a nessuno. Ci ha ricevuto l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, e ha ripetuto la solita storia per cui tenta di anticipare l’arrivo della draga grande che l’Autorità portuale aveva chiamato per marzo. Ma anche se quella draga arriverà il 15 febbraio, sarà passato un altro mese con i pescherecci fermi. Per di più Baccelli ha detto che sarà quasi impossibile che la Regione dia dei ristori, ma faranno un incontro con l’assessora Monia Monni. E ha telefonato al commissario Alessandro Rosselli perché domani convochi la rappresentanza dei pescatori al tavolo tecnico: l’avevano già detto, ma in realtà non ci ha mai chiamato. Alla Regione, dei pescatori di Viareggio, non interessa un bel nulla". L’ha detto ieri Alessandra Malfatti durante la protesta dei pescatori a Firenze. I pescatori sono partiti in treno e hanno marciato su via Panzani ...