Strangolata e colpita al volto dal suo ex davanti a centinaia di turisti

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) A Roma una turista polacca di 27 anni è stata aggredita dal suo ex compagno, di 35 anni,alla la Fontana di Trevi. La giovane sarebbe statasul viso e afferrata per il collo nonostante la piazza antistante la celebre fontana fosse gremita di visitatori. L'aggressore, anche lui...

Vittima di un 35enne polacco la sua ex compagna, una connazionale di 27, stretta al collo e colpita sul viso da quello che una volta era il suo fidanzato. Due turisti, in vacanza nella Capitale con ...