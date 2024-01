Stragi naziste | Meloni | aumentato il fondo per gli indennizzi ai parenti | nessun ostruzionismo da parte nostra

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Un contenzioso in corso da tempo, quello che anima la controversia tra i familiari delle vittime dei crimini di guerra commessi dai nazisti in Italia e l’Avvocatura dello Stato, che oggi è approdato nell’Aula della Camera dove, nel corso del Question Time, Riccardo Magi di +Europa ha chiesto un intervento della premier affinché faccia pressioni sull’Avvocatura di Stato che sta respingendo molte richieste di indennizzo. E con argomenti che il deputato ha giudicato “discutibili”. La risposta del presidente del Consiglio non si è fatta attendere: ed è stata netta e chiara.: «doverosi,intervento dilatorio dadel governo» «Consideriamo doverosi glia favore delle vittime delle...

Indennizzi per le stragi naziste "Consideriamo doverosi gli indennizzi, lo abbiamo mostrato aumentando nel 2023 il fondo. Non può esserci dal governo un intento dilatorio o ostruzionistico.