Stragi naziste Giustizia negata e memoria offesa

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nell’aprile 2022 il governo Draghi istituì un fondo a risarcimento dei crimini nazisti. Era un piccolo fondo: 20 milioni per il primo anno e poi anno dopo anno una somma più contenuta fino al 2026, per la concorrenza finale di 61 milioni di euro. Fu il tentativo di chiudere un contenzioso antico per il quale gli eredi dei cittadini italiani massacrati dalletedesche, particolarmente numerose in Toscana, ma non solo, potevano essere risarciti a fronte della chiusura di ogni possibile risarcimento da parte della Germania. L’ultimo tentativo che avrebbe potuto portare al sequestro di beni immobili dello stato tedesco sul territorio nazionale è stato bloccato dalla Consulta. Segue a pagina 5