Strade parallele I sentieri russi per la penetrazione in Africa

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “Approccio diversificato”. Così si potrebbe definire la strategia su cui Mosca basa la suain: essa si compone infatti di un mix di strumenti diplomatici, economici e (para)militari volti a rafforzare la posizione del Cremlino nel Continente Nero. E proprio grazie a questo approccio, che affonda le proprie radici nel passato, la presenza russa incontinua a radicarsi sempre di più. Già in epoca sovietica la politicana del Cremlino si basava sulla costruzione di concrete relazioni con i Paesini più ideologicamente vicini alla posizione russa, e sul sostegno ai partiti comunisti locali. Non esitando a schierarsi dalla parte di fazioni coinvolte in guerre civili come quelle deflagrate in Angola o nella Repubblica Democratica del Congo, tramite l’invio di armi, ...