Strada spianata per Trump e altro successo alle primarie Ma Haley spiazza tutti

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Affermazione storica per l'ex presidente statunitense Donaldche nel New Hampshire torna a stravincere ledel Partito Repubblicano, dopo essersi affermato con larga maggioranza anche la settimana scorsa in Iowa. Si tratta della prima volta che accade per un candidato presidenziale non in carica, in età moderna. Al 91% degli scrutini il suo vantaggio era già del 54,9 per cento contro il 43,2 di Nikkiche tuttavia non demorde, non intende ritirarsi come altri candidati repubblicani (pochi giorni fa si era ritirato Ron DeSantis, governatore della Florida, dato a lungo per favorito) e punta alla vittoria in South Carolina. Ma il tycoon afferma che «la corsa è finita», ricorda che chi vince i primi due Stati non ha mai perso la nomination e si dice certo che «avremo delle elezioni grandiose e rivolteremo questo Paese». ...