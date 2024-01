Stop ai gettonisti in Lombardia | Quasi 4 domande per posto sono medici che tornano a casa Ora li proteggeremo dalle coop

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Sabato a mezzanotte, alla chiusura del primo bando unificato dell’Areu per reclutare liberi professionisti nei pronto soccorso pubblici lombardi dopo loalleerative di, dine erano arrivate "851", scandisce l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. Cioè,il quadruplo rispetto ai "235che cercavamo", di cui 53 nell’area metropolitana di Milano, per gli elenchi cui Asst e Irccs pubblici potranno attingere tre volte ciascuno, ingaggiando specialisti, non specialisti con almeno tre anni d’esperienza sul campo e specializzandi (rispettivamente a 80 o 60 euro lordi l’ora nei servizi di vera emergenza-urgenza, a 40 l’ora negli ambulatori per codici minori) da inserire dove i “prestiti” di strutturati tra ospedali e i concorsi per ...