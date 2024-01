Stile vivace e fantasioso | in mostra le opere della pittrice Paola Meneghetti

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Bergamo. Dal 17 gennaio al 31 maggio il ristorante “Da Mimmo ai Colli” ospiterà unanaif. Le tele esposte rivelano il suo, impreziosito da dettagli e simboli unici. Il locale sarà arricchito da una selezione diappartenenti a tre aree temaGche: i cuori, gli angeli iconografici e i lavori del progetto artistico “Piazze e Città d’Italia”. Per la serata di San Valentino, lasarà presente personalmente nel ristorante con una performance di “live painting” che renderà ancora più romantica e speciale l’occasione.

Si dice che la via pedonale Pingjiang rappresenti la metà della città di Suzhou. In questo “museo culturale dello Jiangnan senza mura, il contrasto tra tradizione e modernità genera una meravigliosa ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Moda, Canada Goose sfila a Parigi con la capsule per l'NBA realizzata con KidSuper ...