Stellantis | Meloni | Difendiamo interessi italiani | penalizzare chi delocalizza

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2024 "Il gruppo Fiat e i marchicollegati rappresentano una parte importante della storia industriale nazionale e un patrimonio che merita la massima attenzione, e questo credo significhi avere anche il coraggio di criticare le scelte del management, come lo spostamento della sede fiscale all'estero, o l'operazione di presunta fusione tra il gruppo italiano Fca e il gruppo francese Psa che celava in realtà un'acquisizione da parte francese dello storico gruppo italiano tanto che oggi nel cda disiede un rappresentante del governo francese, e non è un caso se le scelte industriali del gruppo tengano conto molto più delle istanze francesi. In Italia siamo passati da oltre un milione di auto prodotte nel 2017 a 700mila nel 2022. In Italia sono andati persi oltre 7mila posti di lavoro. Noi vogliamo ...