Stellantis | gruppo | in 2023 esportato oltre 63% produzione italiana**

Milano, 24 gen. (askanews) - "Stellantis è fortemente impegnata in Italia e lo ha fatto negli ultimi anni. L'azienda ha investito diversi miliardi di euro nelle attività italiane per nuovi prodotti e ...La premier al question time alla Camera: "Chiedete a noi di risolvere i problemi che non avete risolto in 10 anni, grazie per la fiducia". La ...La presidente del Consiglio nel question time ribadisce che il governo punta a riportare in Italia la produzione di auto per arrivare a un milione. “Il gruppo automobilistico Fiat e i marchi collegati ...