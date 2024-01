Stellantis | fortemente impegnati in Italia | investiti miliardi

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Milano, 24 gen. (askanews) – “impegnata ine lo ha fatto negli ultimi anni. L’azienda ha investito diversidi euro nelle attivitàne per nuovi prodotti e siti produttivi”. Lo sottolinea un portavoce di, dopo le parole della premier Giorgia Meloni al question time. “Oltre il 63% dei veicoli prodotti lo scorso anno negli stabilimentini disono stati esportati all’estero, contribuendo così alla bilancia commercialena”, viene spiegato. Lo scorso anno “sono stati prodotti oltre 752mila veicoli (auto + veicoli commerciali), in crescita del 9,6% rispetto al 2022, di cui oltre 474mila sono stati commercializzati all’estero”. Nel ...

