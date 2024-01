Stellantis acquisisce sviluppatore di intelligenza artificiale CloudMade

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) TORINO (ITALPRESS) –ha acquisito il framework di(IA), dei modelli di apprendimento automatico e dei diritti di proprietà intellettuale e dei brevetti di, unodi soluzioni automobilistiche intelligenti e innovative basate sui big data.L’acquisizione sosterrà lo sviluppo a medio termine di Stla SmartCockpit e rafforza la strategia software didelineata in Dare Forward 2030. Il framework IA creato da, con interfacce grafiche integrate, è il kit di sviluppo software e cloud leader del settore per la raccolta e l’analisi di set di dati automobilistici ed è stato il punto di riferimento per trasformare l’esperienza a bordo e la mobilità in senso più ampio negli ultimi dieci anni. Yves ...