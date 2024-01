“Stati generali della sanità aretina | data straordinaria a marzo”

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Arezo, 24 gennaio 2024 – “Sono bapochi giorni per trasformare una ipotesi in una decisione: glistraordinari sullasi faranno e si faranno a, per la precisione il 26. A differenza dell'ordinario appuntamento di novembre - che resta confermato - questa sessione avrà un unico tema: le risorse per l'ospedale San Donato” spiegano il sindaco Ghinelli e la vicesindaco Tanti. "Quante saranno, quando arriveranno e come arriveranno, ma non solo: è forse tempo di una nuova formula di finanziamento per il San Donato dando vita ad un patto tra pubblico e privato? Se infatti sul Pnrr e sulla cittaal Pionta i progetti "camminano", gli oltre 150 milioni di euro ...