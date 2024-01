Squid Game | la stagione 2 arriverà su Netflix nel 2024

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)ha confermato che la2 della seriedebutterà sulla piattaforma di streaming entro la fine del. La2 della seriesulla piattaforma di streaming nel, come confermato da. Entro la fine dell'anno, per la gioia dei fan, si assisterà inoltre al debutto delle nuove puntate di The Diplomat, Empress e Bridgerton. L'aggiornamento sulla serie, in una lettera inviata agli investitori, ha dichiarato: "Guardando al futuro, nonostante gli scioperi dello scorso anno abbiano fatto posticipare il lancio di alcuni titoli, abbiamo una lista di uscite grande e coraggiosa per il". Attualmente non è stata ...