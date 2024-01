Squid Game 2 | ecco quando esce | Arriva la conferma di Netflix

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) In una lettera agli investitori, il gigante dello streaming hato che il drama coreano fenomeno tornerà con la seconda stagione entro la fine del 2024. E nei prossimi mesi tornano anche L'imperatrice e The Diplomat.

Netflix sta per lanciare un nuovo esperimento sociale , forse il più folle mai realizzato (peggio di Squid Game La Sfida). Si intitol The ... (europa.today)

Dopo il successo internazionale di Squid Game , attualmente serie Netflix non in lingua inglese più vista di sempre, i k-drama sono diventati sempre ... (today)

Squid Game Stagione 2 ha ora un periodo di uscita: l'informazione proviene direttamente da Netflix che ha indicato quando potremo vedere la serie TV.Dopo il successo del reality arrivato lo scorso anno, il colosso dello streaming ha confermato quando arriveranno i nuovi episodi.Scopri dove vedere Squid Game in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Squid Game in abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la risoluzione in qualità SD, ...