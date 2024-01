Sport in tv oggi mercoledì 24 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)24ci aspetta una giornata ricca di. Gli Australian Open entrano nella fase calda che condurrà alle finali del weekend. Proseguono le Olimpiadi Invernali Giovanili, grande serata con lo slalom maschile di Schladming per gli appassionati di sci alpino. Gli amanti del ciclismo potranno divertirsi con il Trofeo Calvia, battute conclusive per la fase a gironi di Coppa d’Africa e Coppa d’Asia, ma anche per il main round degli Europei di pallamano maschile. Ampio spazio anche ai quarti di finale della Coppa Italia di volley femminile e al turno infrasettimanale della Superlega di volley, ma anche all’Eurocup di basket con l’impegno di Venezia, alla Champions League di calcio femminile con la partita della Roma e alla consueta abbuffata di calcio. Di seguito il calendario ...