Sporcizia e insetti morti in un panificio | sanzioni e sospensione dell’attività

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLocali sporchi e: è la scena dinanzi alla quale si sono trovati i carabinieri della stazione di Qualiano e della sezione radiomobile di Giugliano in Campania, insieme a quelli del Nil e del Nas, nel corso della loro attività di ispezione svolta a carico di diverse attività commerciali a Qualiano, a nord di Napoli nell’ambito di una serie di controlli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.salate in particolare per un, oltre 10mila euro la somma che dovrà essere versata dal titolare. Durante il controllo, i militari hanno scoperto due lavoratori in nero e condizioni igieniche precarie. Nei locali di produzione e sulle attrezzaturepregressa e pezzi di intonaco staccati dalle pareti. A terra anche ...