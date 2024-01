Spoiler Gf | i dubbi di Varrese su Monia video

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimilianoa cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF,puntata 29 gennaio 2024: si torna inevitabilmente a parlare diLa Ferrera e Massimiliano. La verità sui 2 (clip)GF: LE PERPLESSITA’ DI MAXSULA FERRERA ()- Manca oramai sempre meno alla 33esima puntata del Gf, reality show di Canale 5 condotto da Signorini, che vi aspetta il 29 gennaio 2024 a partire dalle ore 21.30 circa, con una nuova incredibile sfilza di colpi di scena, di emozioni e importantissimi chiarimenti. Prevista ...

Dubbi, naturalmente legittimi, a cui il nuovo capitolo del manga – stando all'attendibilità degli spoiler che stanno circolando a macchia d'olio in queste ore – dovrebbe fornire delle risposte ...La verità sulla morte di Fekeli emergerà dopo settimane di dubbi e sconvolgerà Lutfiye. Quest'ultima riceverà una telefonata anonima da parte di uno degli operai dei fratelli Keskin. L'uomo, stanco ...Brooke partirà per Aspen, decisa a salvare il suo matrimonio con Ridge nelle puntate di Beautiful in onda dal 27 gennaio al 3 febbraio. Le anticipazioni spiegano che dopo aver sentito da Thomas la reg ...