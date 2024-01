Spirito dell’attrice di Hollywood si manifesta dopo la morte | il racconto del marito

Leggi su cityrumors

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) È la vicenda di Alan Hamel, che nel giorno delladi sua moglie, Suzanne Somers, ha vissuto degli episodi piuttosto particolari La storia raccontata da Alan Hamel spiega cosa ha vissuto il giorno delladi sua moglie, la celebre attrice, famosa per la serie Apartment for Three (“Three’s Company”), Suzanne Somers. La donna è scomparsa il 15 ottobre 2023 e a causa di una serie di stranissimi casi avvenuti nella sua casa di Palm Springs, in California, l’uomo ha iniziato a credere ‘nell’aldilà’. La star del cinema Suzanne Somers (Ansa) – Cityrumors.itAi microfoni di Page Six ha descritto tutti gli eventi paranormali a cui ha assistito proprio nel giorno della dipartita di Suzanne, quando all’età di 76 anni è stata sconfitta da un cancro al seno contro cui lottava da diverso tempo. Per il primo episodio ha detto: “Un colibrì è volato nella ...