Spesso non la fa!! | Meloni | la lezione da applausi della Zanicchi alla sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ivanon ha dubbi: Giorgiasta governando bene. La cantante, ospite a È sempre Cartabianca, non usa giri di parole e zittisce chi amette sempre nel mirino il governo e soprattutto il premier. In questi giorni laha ricevuto diversi attacchi da "Italia in vendita" apparso su Repubblica alle polemiche legate al caso di Acca Larentia con cui Fdi e premier non c'entrano nulla. Ma la, come è noto usa qualunque appiglio per mettere nel mirino l'esecutivo. E così la cantante intervenendo nel talk show condotto da Ivaafferma: "Giorgiasta governando abbastanza bene, la gente crede in lei e io mi auguro e spero che possa raggiungere quello che si è prefissata". Poi la stessaparla anche ...