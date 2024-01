Spese folli | spuntano i quaderni scomodi dell' ex contabile di Alberto di Monaco

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Claude Palmero, l'exdel principe, fa tremare. Il motivo? Ben cinquein cui l'uomo avrebbe raccolto rivelazioni "scomode" su alcune presuntefuori controllo di Sua Altezza Serenissima ea corte.finora tenuti privati e che però, dopo il licenziamento, Palmero ha deciso di rendere pubblici. Ma capiamo meglio. Chi è questa figura che ha intenzione di rivelare al mondo intero le stravaganze del principe? Il 67enne Claude Palmero ha amministrato per 23 anni i beni appartenenti al principee alla sua famiglia. Dopo essere subentrato al posto del padre defunto, André, il 10 gennaio 2001 è diventato uno stretto collaboratore di. Poi, il 6 giugno 2023, questa ...

champagne , per brindare a un incontro... Uno solo? Macché! Secondo la procura di Latina tra i Soumahoro era tutto un cin cin. In mezzo alle spese ... (liberoquotidiano)

Le Idf hanno reso pubbliche le ricevute di acquisto di gioielli per un valore di 22mila dollari da parte del figli o del capo politico di Hamas ... (ilgiornale)

Un giorno di aprile 2016, la principessa Charlène di Monaco chiede 77 mila euro in contanti. Poi intende affittare una seconda villa in Corsica. Il ... (leggo)

I conti del Principato di Monaco svelati da un'inchiesta di Le Monde: resi pubblici i quaderni segreti di Claude Palmeri, contabile di corte ...Decine di residenti delle palazzine popolari di Corso Grossetto, via Verolengo e corso Cincinnato hanno protestato di fronte alla sede dell’Agenzia Territoriale per Casa in corso Dante ...Le spese folli della famiglia reale I quaderni indicano un iniziale rapporto di fiducia reciproca con «Sas», Sua Altezza Serenissima Alberto II. «Sas mi ha dato la fattura dell'anello di fidanzamento ...