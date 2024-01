Spari a San Giovanni a Teduccio | in strada una decina di bossoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti la scorsa notte in via Raffaele Testa, quartiere San, per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, ignoti avrebbero esploso alcuni proiettili contro un’abitazione al civico 4. I militari hanno rinvenuto inunadi. Indagini in corso. Non ci sono feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.