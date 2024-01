Spaccio nel rione 219 di Melito | arrestati 3 pusher

Leggi su anteprima24

I carabinieri della tenenza dihanno arrestato perdi droga tre persone. Si tratta di Antonio Fittipaldi, Antonio Manna e Sabatino Caputo, tutti già noti alle forze dell'ordine. Durante un servizio di osservazione nel219 di, i militari hanno documentato diverse cessioni di stupefacenti. La droga era nascosta in un tombino e veniva recuperata subito dopo aver ricevuto l'ordinativo dal cliente. Quando è scattato il blitz, i tre non hanno fatto in tempo a fuggire. Sequestrate complessivamente 28 dosi di crack, tre dosi di hashish e tre di cocaina nascoste nel tombino di uno dei palazzoni Nelle tasche di Fittipaldi circa 400 euro in contante ritenuto il provento della vendita. Sono tutti in carcere, in attesa di raccontare al giudice la loro versione dei ...