Sostenibilità | indagine | per i GenZer uno stile di vita è rigenerante quando c’è attenzione sia al proprio benessere che a quello del pianeta

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) The Kolors e nonne protagonisti di "Rigenera le tue Vibe", una campagna Knorr per l’agricoltura rigenerativa Dalla tutela dell’ambiente all’equilibrio trae lavoro, fino ai comportamenti d’acquisto: il concetto di ‘rigenerazione’ guida le azioni dei giovani della GenZ per i quali unodic’èsia al