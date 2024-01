Sono davvero Perfect days? Il Giappone secondo Wim Wenders

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)Sui social è un tam-tam sommesso – anche perché questo film è in short list agli Oscar insieme al nostro “Io Capitano” di Garrone – e quindi anche noi siamo andati in sala per vedere “” la nuova creatura di Wimche ci restituisce una delle versioni del regista tedesco che preferiamo. Tokyo, giorni nostri. Hirayama (K?ji Yakusho, migliore interpretazione maschile a Cannes 2023) è un sessantenne curato ed in forma che per vivere fa l’addetto alle pulizie dei vespasiani della grande metropoli nipponica. La sua vita è il trionfo della metodicità: i suoi giorni trascorrono con dei gesti sempre uguali e con un inizio di giornata ritmato da “The House of rising sun” dei “The Animals” e prosegue – all’ombra del nume tutelare benefico del Tokyo Sky Tree – con il suo lavoro ...