Sondaggi | come sarà il nuovo Parlamento europeo | populisti di destra primi in 9 Paesi

La premier non esclude di candidarsi: “Tanto gli elettori sanno che poi non si va in Europa…”. E riduce l’esercizio del voto a test sulla sua ... (huffingtonpost)

La premier non esclude di candidarsi: “Tanto gli elettori sanno che poi non si va in Europa…”. E riduce l’esercizio del voto a test sulla sua ... (huffingtonpost)

Sia nei risultati elettorali, come il successo del Partito per la Libertà di Geert ... continuare nel 2024 nella politica nazionale e a livello europeo, con i primi sondaggi che lo evidenziano ...Ha inoltre sottolineato come, nonostante le narrazioni positive di alcuni esponenti politici, i sondaggi precedenti abbiano già mostrato un basso gradimento per Bardi, considerandolo uno dei peggiori ...Come ha notato Politico la strada per la vittoria di Trump ... una parte dell'elettorato centrista e moderato che sarà difficile riconquistare. Secondo un sondaggio del New York Times - Siena College ...