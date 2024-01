Somma Lombardo | punta la pistola in faccia a un venditore di fiori ambulante | arrestato un 37enne

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)(Varese) – È statodai carabinieri della Stazione diun italiano di 37 anni per tentata rapina aggravata ai danni di un cittadino straniero. Vittima undiche si trovava nei pressi di un fast food di, che è stato avvicinato dall’italiano con la scusa di scambiare due chiacchiere. Il trentasettenne dopo averlo distratto, lo ha afferrato al collo e gli hato unaprima ine poi al fianco. Ilè riuscito a divincolarsi dalla presa ed è scappato, durante la fuga ha chiamato il 112, subito sono arrivati i carabinieri ...

