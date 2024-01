Soldini | “Barca Ferrari? Avrà una forma che non è mai stata vista in passato”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’accordo c’è ma resta il mistero sulla futuradi Giovannimade in, che qualcuno ha già ribattezzato il Cavalluccio Rampante con chiaro riferimento all’ippocampo, in mancanza assoluta di particolari: l’unica cosa certa è che sarà molto grande e volerà. Sarà un monoscafo o un multiscafo? “Non è né uno né l’altro, in fondo: è una roba un po’ diversa, nel senso che ha molte cose di un multiscafo e ha molte cose di un monoscafo, mettiamola così. I punti di appoggio e il momento raddrizzante sono quelli di un multiscafo, ma la ‘geometria’ di questo ‘oggetto’ non è maida nessuna parte”, dice Giovanniall’Adnkronos. Di sicuroi foils, almeno: “Sì,i foils” dunque sarà una ...