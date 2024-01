Social | chef Vissani | “Arma di distruzione di massa | vanno bloccati”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “I? Per il Paese un’didi. Si scrivono stronz… e le persone non sanno quello di cui stanno parlando. E’ una vergogna. Bisogna bloccarli. Giovanna Pedretti aveva dato la vita per portare avanti il suo locale. Sappiano tutti come è andata a finire”. Così loGianfrancodopo il caso della morte della ristoratrice Giovanna Pedretti. E aggiunge: “Mia madre mi diceva sempre ‘si ferisce più di penna che di spada’. E così sta accadendo. Chi attacca, critica, giudica, non si rende conto di quello che fa. E fa male. Basta guardare al caso di Chiara Ferragni. Ci prendono tutti in giro”. “Seguo pochissimo i, ho una persona che se ne occupa, ma per carattere e convinzioni profonde ho deciso di non rispondere per non innescare ...

Sappiano tutti come è andata a finire". Inizia così lo sfogo dello chef Gianfranco Vissani, che attacca frontalmente il mondo dei social e delle recensioni (principalmente anonime) sui ristoranti.Circiello: "Ho molti follower e confronto serve a crescere ma se costruttivo". Colonna: "Non replico né passo mai al contrattacco, si rischia reazione a catena" ...It can be a nightmare, especially if you're on a budget. Thankfully, there are lots of hacks to keep produce fresher for longer, including this “genius” hack from chef and recipe developer, Kat.