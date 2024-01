Sms falso della banca | correntista rimborsato dopo la maxi-truffa

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Reggio Emilia, 24 gennaio 2024 – “È stato autorizzato un bonifico dal tuo conto da 1.700 euro. Se non sei tu faccelo sapere e clicca qui". Quanti reggiani hanno ricevuto sms di questo tipo negli scorsi mesi? E quanti, ignari, hanno cliccato, ricevendo poi telefonate di falsi agenti die fornendo quel dato in più che ha fatto cadere nella? E’ per un caso come questo che un cittadino reggiano si è rivolto allo sportello online di Confconsumatori lamentando unaria con il meccansimo del Sms-spoofing, ovvero unmessaggio nella chatria che crea allarme. Il, in tutta buona fede, aveva cliccato sul messaggio e così inconsapevolmente aveva fornito ai malviventi alcuni dati di ...