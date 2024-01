Slittino | Mondiali 2024 | le favorite del doppio femminile Voetter Oberhofer sfidano le tedesche

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) In quel di Altenberg molto probabilmente, aidisu pista artificiale, la chance più grande di medaglia (e di oro) in casa azzurra arriverà dalal. Andreae Marionsono le detentrici della Coppa del Mondo e hanno tutte le carte in regola per giocarsi il successo. Quest’anno nel massimo circuito internazionali non hanno ancora vinto, ma spesso e volentieri sono stati i millesimi a dividerle dal trionfo. Che arrivi il colpo giusto proprio nella manifestazione iridata? Occhio però alle padrone di casa. Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal sono due volte detentrici della medaglia d’oro e in testa alla graduatoria di Coppa, con dunque le più grandi chance di vittoria davanti al pubblico amico. In casa Germania da seguire anche Dajana ...