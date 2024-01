Slalom maschile Schladming 2024 | risultati e classifica prima manche | Strasser in testa | Vinatzer sogna il podio

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Linusscia in 50.46 e ottiene il miglior tempo nelladellodi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla Planai, che ospita la sesta gara della stagione tra i pali stretti, è il tedesco l’uomo da battere in vista della seconda. Alle sue spalle il norvegese Timon Haugan, secondo a un decimo, e il francese Clement Noel a 36 centesimi. Completano la top 5 il norvegese McGrath (+0.62) e l’azzurro Alex, protagonista di una prova notevole nonostante il pettorale 18 e le difficoltà che comporta scendere con la pista che peggiora. Indietro il padrone di casa Manuel Feller, leader delladi specialità ma solo ottavo a poco ...