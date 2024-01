SKY – Il Napoli vuole vendere Ostigard e prendere Perez con quei soldi

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Sky Sport 24: l’esperto di mercato Luca Marchetti rivela i dettagli dell’affare trae Udinese per Nehuen. NOTIZIE CALCIOe Udinese sono sempre più vicini a chiudere l’operazione Nehuen, secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Luca Marchetti durante un’intervista a Sky Sport 24. L’Udinese ha inizialmente richiesto 20 milioni di euro per cedere, ma ilha presentato una prima offerta di 15 milioni, successivamente alzata durante gli incontri a 16-17 milioni più bonus. L’interessante sviluppo della situazione riguarda la possibilità di includere un giocatore nella trattativa per abbassare l’importo in contanti richiesto dall’Udinese. Il candidato più gettonato per entrare nella trattativa era, ...