Sinwar aspetta | ma Israele ha un potenziale per negoziare sfruttato solo a metà

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nella Striscia di Gaza non c'è nessun vuoto di potere. Nella Striscia di Gaza continua a esserci Hamas. Dal 7 ottobre sono morti centodiciannove soldati israeliani, nella sola gior...

Il leader di Hamas non conta le bombe a Gaza, ma le proteste degli israeliani. Ha risposto di "no" alla proposta di tregua arrivata da Gerusalemme, usa gli ostaggi come il suo capitale, ma c'è ancora ...Il premier israeliano non cede e aspetta la "sorpresa" militare che può accelerare una svolta ...Nella testa dell’uomo forte di Gaza. Il nemico numero uno d’Israele: Yahya Sinwar. La sua storia, la sua ascesa, il suo azzardo. A darne conto, su Haaretz, è Mkhaimar Abusada, professore associato di ...