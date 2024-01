Sinner vs Djokovic e il piagnisteo social per vederla in chiaro

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Carissimi lettori e lettrici che tanto chiedete di poter vedere la semifinale intravalida come semifinale all’Australian Open 2024, parliamoci. In Italia, che vi piaccia o meno, vige una delibera dell’AGCOM all’interno della quale vengono inseriti quali eventi che appunto per legge debbano essere trasmessi in. Questa lista è … L'articolo proviene da Sport in TV.

Novak Djokovic c’è sempre. Il fuoriclasse serbo approva per ... dove troverà ad attenderlo Jannik Sinner, vittorioso in tre set contro Andrey Rublev. Come detto, il numero uno al mondo trova sempre il ...Insomma, il problema era transitorio. Infatti Sinner ha finito il match senza problemi, vincendo. Magari approfondirà per evitare che ricapiti nella semifinale contro Djokovic: “Non so se ho mangiato ...Il russo non è al meglio ma riesce comunque ad avere la meglio sul polacco. Affronterà il vincente tra Alcaraz e Zverev ...